BOCHOLT-SPORK — Duitse tuinparel net over de grens opent poorten voor bezoekers

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Liefhebbers van tuinen en natuur kunnen op zondag 7 juni terecht bij Gut Heidefeld in Bocholt-Spork, net over de grens bij . Van 11.00 tot 17.00 uur opent het landgoed de poorten voor de jaarlijkse Open Tuinpoort. Het circa 7.000 vierkante meter grote park is aangelegd op een voormalige boomgaard en staat bekend om zijn landschappelijke inrichting. Bezoekers wandelen langs oude fruitbomen, kleurrijke bloemenborders en een gevarieerde verzameling planten. Het middelpunt van het park is een natuurvijver met fontein.

Tijdens de open dag is ook de privétuin van de eigenaren toegankelijk. Op verschillende plekken in het park zijn zitgelegenheden ingericht, waar bezoekers kunnen genieten van koffie en gebak. Van 14.00 tot 17.00 uur verzorgt de muziekgroep Fuchsgraben live muziek.

De entree bedraagt 3 euro. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud en behoud van het park. Organisatoren hopen bezoekers uit zowel Duitsland als Nederland te verwelkomen.

Meer informatie is te vinden via Gut Heidefeld

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