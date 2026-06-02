LICHTENVOORDE — Rabobank schenkt nieuwe informatieborden aan corsogroepen

Rabo-directeur Frits Mulder (links) overhandigt een informatiebord aan corsovoorzitter Thijs Kroezen (rechts) en Tjerk Weeber (midden) - Foto: PR

Alle 18 corsogroepen van het hebben nieuwe informatieborden gekregen van Rabobank Noord- en . Directeur Frits Mulder overhandigde onlangs in de symbolisch een bord aan corsovoorzitter Thijs Kroezen en bestuurslid commerciële zaken Tjerk Weeber.

De borden komen bij de dahliavelden van de corsogroepen te staan. Daar zijn inmiddels ongeveer 150.000 dahliaknollen gepoot. Vanaf half juli moeten de velden veranderen in een kleurrijke bloemenzee. Volgens Kroezen zijn de vernieuwde borden vooral waardevol voor bewoners, fietsers, wandelaars en toeristen die langs de velden komen. Zij kunnen daarop lezen welke corsogroep het veld beheert.

Rabobank ondersteunt het initiatief vanuit de coöperatieve gedachte. Volgens Frits Mulder draagt het corso met duizenden vrijwilligers bij aan verbondenheid, naoberschap en een prettige leefomgeving in de .

Van juli tot oktober zijn de dahliavelden te bekijken via de . Die route voert langs de velden en de bouwlocaties van de corsogroepen. Bezoekers kunnen daar ook zien hoe de grote corsowagens worden gebouwd. Het trekt op de tweede zondag van september met 18 grote wagens en tientallen CorsoKIDS-wagentjes door de straten van .

