BRONCKHORST — Kinderparlement Bronckhorst praat mee over energie van de toekomst

147 keer bekeken

Het kinderparlement van gaat op woensdag 10 juni in gesprek met het energieteam van de gemeente over de toekomst van energie, duurzaamheid en de leefomgeving. De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Tijdens de vergadering delen de kinderen hun ideeën over hoe zij hun buurt en leefomgeving in de toekomst zien. Ook geven zij hun mening over onderwerpen als energiegebruik, duurzaamheid en de wereld waarin zij later willen wonen.

De wil de stem van jonge inwoners nadrukkelijk betrekken bij de energietransitie. Volgens de gemeente hebben de keuzes die nu worden gemaakt direct invloed op de toekomst van de huidige generatie kinderen. Hun ideeën en wensen worden daarom meegenomen in het verdere werk aan de energietransitie.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 juni in het gemeentehuis van en is toegankelijk voor geïnteresseerden. Meer informatie is te vinden via de website van de Gemeente Bronckhorst.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in