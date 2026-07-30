LOCHEM — Duo Hanke Scheffer & Noam Staal speelt zomeravondconcert in Gudulakerk Lochem

Duo Hanke Scheffer & Noam Staal geeft op 14 augustus een gratis zomeravondconcert in de St. Gudulakerk in Lochem met werken van Beethoven, Sjostakovitsj en Jan…

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Het vijfde zomeravondconcert van Stichting Gudula Cultureel wordt op vrijdag 14 augustus verzorgd door het Duo Hanke Scheffer & Noam Staal. Het concert begint om 20.00 uur in de aan de Markt 4 in .

Cellist Noam Staal uit Amsterdam studeerde aan het conservatorium van Amsterdam en behaalde in 2017 een masterdiploma aan het conservatorium in Zwolle. Hij richtte het Libero Ensemble op, een strijkorkest dat zonder bladmuziek speelt. Eerder vormde hij met Berta Garcia Sanz het Duo Cellousy, dat een breed repertoire speelde van tango tot klassieke muziek.

Pianiste Hanke Scheffer uit studeerde in 2019 af aan het ArtEZ Conservatorium met een master klassiek piano. Ze volgde masterclasses bij gerenommeerde docenten en vormt samen met Tamara Laverman het pianoduo Rabbit&Haas, gespecialiseerd in hedendaagse klassieke muziek. In 2023 brachten zij hun debuut-cd uit.

Het duo ontmoette elkaar tijdens hun studie in Zwolle en speelde eerder samen in het Odayin trio. Na een onderbreking besloten ze zich te richten op het duo-repertoire. Tijdens het concert brengen ze onder meer virtuoze werken van Beethoven, grillige composities van Sjostakovitsj en een bijzonder stuk van de Tsjechische componist Janáček.

De toegang tot het concert is gratis, maar bezoekers kunnen bij de uitgang een vrijwillige bijdrage geven.

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