GELDERLAND — Nieuw tv-programma ‘Rondje Gelderland’ verkent de mooiste plekken van de provincie

Omroep Gelderland start op 3 augustus met ‘Rondje Gelderland’, een programma over bijzondere plekken en verhalen langs het fietsknooppuntennetwerk in Gelderlan…

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Vanaf maandag 3 augustus start met het televisieprogramma Rondje . Presentatoren Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen kijkers mee langs bijzondere plekken en verhalen in de verschillende streken van .

Het programma volgt het fietsknooppuntennetwerk van Gelderland als leidraad, maar richt zich vooral op de ontmoetingen en verhalen onderweg. De routes voeren langs karakteristieke landschappen, lokale ondernemers en inwoners die hun verhaal delen.

werkt voor Rondje Gelderland samen met de Gelderse streken, die kennis leveren over routes, regio’s en bijzondere locaties. Zo willen zij de veelzijdigheid van de provincie laten zien en inwoners en bezoekers stimuleren om zelf op ontdekkingstocht te gaan.

Naast de televisie-uitzendingen besteedt Omroep Gelderland ook aandacht aan het programma via radio en online. Op de website gld.nl/rondje-gelderland zijn afleveringen, routes en achtergrondverhalen te vinden. Tijdens de looptijd van het programma worden onder kijkers en luisteraars meerdere elektrische fietsen verloot.

Rondje Gelderland is onderdeel van het provinciale programma Gelderland levert je mooie streken, een samenwerking tussen , Toerisme Veluwe Nijmegen, Stichting Bureau Toerisme Rivierengebied en de . Samen willen zij de diversiteit van de provincie onder de aandacht brengen.

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