LOCHEM — Duo Kamerich & Speulman brengen zomeravondconcert in Gudulakerk Lochem

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In de Grote of St.- in vindt op vrijdag 17 juli om 20.00 uur het zomeravondconcert ‘Rondom Kattenburg: van Ravel tot Rota’ plaats. Pianiste Ella Kamerich en fluitiste Linda Speulman nemen het publiek mee langs muziek die is geïnspireerd door componist Dick Kattenburg.

Centraal in het programma staat de sonate voor fluit en piano van Kattenburg. Volgens de musici is dit werk een veelzijdige compositie waarin verschillende muzikale invloeden samenkomen. Via de Franse fluitschool en werken van onder meer Maurice Ravel loopt het programma door naar hedendaagse filmmuziek van Nino Rota.

Ella Kamerich rondde in 2017 haar Master of Music af aan het ArtEZ Conservatorium in en Zwolle. Daarnaast volgde zij lessen en masterclasses bij diverse gerenommeerde pianisten. Fluitiste Linda Speulman behaalde haar Master of Arts aan de Royal Academy of Music in Londen en treedt regelmatig op als remplaçant bij orkesten in binnen- en buitenland.

Het concert maakt deel uit van de zomeravondconcerten van Gudula Cultureel. Ook de marktorgel- en beiaardconcerten vallen onder deze concertserie.

Het concert vindt plaats in de St.- aan de Markt 4 in . De toegang is gratis; bezoekers kunnen na afloop een vrijwillige bijdrage geven. Meer informatie is te vinden op Lochem Klassiek.

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