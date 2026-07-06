OOST GELRE — Oost Gelre en ROVA starten Zoek & Win-actie voor betere afvalscheiding

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De en ROVA zetten deze zomer de campagne ‘Maak waarde van je afval’ voort. Met een nieuwe online Zoek & Win-actie willen zij inwoners bewuster maken van het goed scheiden van afval, met speciale aandacht voor pmd-afval.

Via een interactieve zoekplaat gaan deelnemers op zoek naar producten die niet in de pmd-container thuishoren. Door de juiste voorwerpen te herkennen, leren inwoners spelenderwijs wat wel en niet bij pmd mag. De actie loopt van juli tot en met september. Deelnemers die alle fout geplaatste producten weten te vinden, maken kans op een prijzenpakket met duurzame producten die zijn gemaakt van gerecycled pmd.

Volgens de gemeente en ROVA belanden waardevolle grondstoffen nog regelmatig in de verkeerde afvalcontainer. Dat zorgt voor extra verwerkingskosten en maakt recycling minder efficiënt. Met praktische tips en herkenbare voorbeelden willen beide organisaties inwoners helpen om afval beter te scheiden.

De campagne moet bijdragen aan minder restafval, meer hergebruik van grondstoffen en een duurzame leefomgeving in .

Meer informatie over de campagne en deelname aan de actie is te vinden op www.rova.nl/waardevol.

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