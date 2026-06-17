VORDEN — Eerste Baakse Beek Kunst Biënnale verbindt kunst, natuur en klimaat

De eerste editie van de Baakse Beek Kunst Biënnale gaat van start. Van 13 juni tot en met 13 september 2026 kan iedereen gratis en op een laagdrempelige manier verschillende monumentale kunstwerken bezichtigen. De kunstroute loopt langs elf historische landgoederen van de Landgoederen...

260 keer bekeken

De eerste editie van de Baakse Beek Kunst Biënnale is officieel van start gegaan. Van 13 juni tot en met 13 september kunnen bezoekers gratis een kunstroute van ongeveer 30 kilometer volgen langs elf historische landgoederen tussen en . Het centrale thema van deze eerste editie is klimaatverandering.

De kunstwerken werden op donderdag 11 juni gepresenteerd tijdens de officiële opening in . Elf kunstenaars uit de regio maakten speciaal voor de biënnale monumentale werken die zijn geïnspireerd op het landschap, de Baakse Beek en de relatie tussen mens en natuur.

De route voert langs elf landgoederen in de Landgoederenzone Baakse Beek. Kunst, natuur en erfgoed komen daarbij samen. Bij ieder kunstwerk staat een informatiepaneel waarop wordt uitgelegd welke maatregelen zijn genomen om het gebied klimaatbestendig te maken. Daarnaast kunnen bezoekers een gedicht lezen dat zowel in het Nederlands als in het Achterhoeks is geschreven.

De route is bedoeld voor een breed publiek, van kunstliefhebbers en toeristen tot inwoners die meer willen weten over natuur, landschap en waterbeheer. De volledige route is per fiets af te leggen, maar kan ook met de auto worden bezocht.

De Baakse Beek Kunst Biënnale is een initiatief van Alice te Wechel en Louky Scheltema namens Stichting Kunst in Vorden. Het project wordt ondersteund door diverse organisaties, waaronder , Staatsbosbeheer, de gemeenten en .

Meer informatie is te vinden via Baakse Beek Kunst Biënnale.

💡 Wist je dat Wist je dat… de Baakse Beek door een van de mooiste landgoederenzones van de stroomt en al jaren een belangrijke rol speelt in natuurontwikkeling en waterbeheer?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in