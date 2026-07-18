LICHTENVOORDE — Eerste crosswinnaars bekend op Zwarte Cross

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Tijdens de eerste wedstrijddag van de zijn vrijdag de winnaars in meerdere crossklassen bekend geworden. Op de crossbaan kwamen onder meer jonge deelnemers, streekrijders en coureurs met klassieke motoren in actie.

In de Calimero-klasse gingen de overwinningen naar Jayce Verheij en Iven Buurmeijer. Nico Verhoeven won beide manches in de 85cc-klasse. In de gecombineerde 125cc Streekklasse en Classic 125 was Svenn Borger de sterkste.

Naast de wedstrijden trok het festival vrijdag veel publiek met optredens van onder anderen Jet, Russo, Blonde Bente en Eli ‘Paperboy’ Reed. Ook illusionist Victor Mids trad op in de Theatertent.

De tweede katapultsprong over de Megatent kreeg opnieuw veel aandacht. Stuntman Laurent Arrabito brak bij de landing zijn enkel. De organisatie besloot daarop de resterende sprongen van zaterdag en zondag te schrappen. Het nieuws over het beëindigen van de stunt is eerder al gemeld door Streekgids.nl.

Zaterdag gaat het crossprogramma verder met onder meer de Dames- en 250cc Streekrace, de Classic Open, Open Streekrace en wedstrijden in de 125cc-klassen.

Meer informatie: Zwarte Cross

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