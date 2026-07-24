LICHTENVOORDE — Fiets- en wandelroute langs dahliavelden en corsobouwers

De eerste dahlia’s staan weer in bloei en daarmee begint de aanloop naar het . De komende weken kleuren de dahliavelden steeds voller, terwijl de wagenbouwgroepen werken aan de corsowagens voor het corso op zaterdag 13 september.

Elke wagenbouwgroep beschikt over een eigen dahliaveld waar de bloemen worden gekweekt. Een groot deel van de oogst is bestemd voor het . Daarnaast gaan dahlia’s ook naar corso’s in onder meer Zundert, en Sint Jansklooster. In totaal worden naar verwachting ongeveer vier miljoen dahlia’s verwerkt in de achttien corsowagens en de creaties van CorsoKIDS.

Wie alvast de corsosfeer wil proeven, kan een speciale fiets- en wandelroute volgen. De route is bijna 35 kilometer lang en voert langs de dahliavelden en diverse wagenbouwhallen. Op veel locaties zijn bezoekers welkom om een kijkje te nemen bij de voorbereidingen.

De route kan op ieder gewenst punt worden gestart. Het officiële startpunt ligt bij de aan de Richterslaan in . De route is te downloaden via https://www.bloemencorso.com. Ook bij de VVV zijn fiets- en wandelroutes door verkrijgbaar.