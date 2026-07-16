GROENLO — Oekraïense Onafhankelijkheidsdag krijgt speciale bijeenkomst in Groenlo

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In in wordt op zaterdag 29 augustus stilgestaan bij de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. De bijeenkomst begint om 13.00 uur en wordt georganiseerd door een groep betrokken inwoners uit , Berkelland en , van wie een groot deel afkomstig is uit Oekraïne.

De Oekraïense Onafhankelijkheidsdag wordt jaarlijks gevierd op 24 augustus. Op die datum werd in 1991 de onafhankelijkheid van Oekraïne uitgeroepen door het parlement van het land. Tijdens de bijeenkomst in wordt aandacht besteed aan deze geschiedenis en aan de betekenis van de onafhankelijkheid voor de Oekraïense gemeenschap.

Met het evenement willen de organisatoren inwoners uit de regio samenbrengen en ruimte bieden voor ontmoeting en verbinding.

Meer informatie over is te vinden op https://demattelier.nl.

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