BELTRUM — Fietstocht langs corsobouwers in Beltrum en Rekken op 22 augustus

Op 22 augustus kunnen fietsers in Beltrum en Rekken een route volgen langs corsobouwlocaties en de dahliatuin, als voorproefje op de komende corso’s.

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Op zaterdag 22 augustus kunnen fietsers een route volgen langs verschillende corsobouwlocaties in en Rekken. De tocht geeft een uniek kijkje achter de schermen van de voorbereidingen voor het Rekken en Festunique .

De route van ongeveer 40 kilometer voert door het landschap rond Beltrum, en Rekken. Onderweg bezoeken deelnemers twee corsobouwlocaties in Beltrum, de dahliatuin bij de Piepermolen en een corsobouwgroep in Rekken. Zo krijgen zij inzicht in het werk, de creativiteit en het vakmanschap dat nodig is om de kleurrijke corsowagens te maken.

De corsobouwers zijn wekenlang bezig met ontwerpen, lassen, bouwen en plakken voordat de wagens tijdens de corso’s door de straten rijden. Met de fietstocht kunnen deelnemers de voortgang van de wagens zien, die nu volop in ontwikkeling zijn. Dit vormt een voorproefje op het Rekken op 26 en 27 augustus en Festunique Beltrum op 6 september.

De start van de tocht is mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur vanaf drie locaties: Eetcafé aan de Meester Nelissenstraat 16 in Beltrum, het Toeristisch Informatiepunt (TIP) aan de Grotestraat 59 in en Los Hoes aan de Rekkenseweg 42 in Rekken, naast Kerk op ’t Kip.

Deelname kost € 6,50 per persoon bij voorinschrijving tot en met 20 augustus via eibergen.nl/agenda/fiets-corso. Op de dag zelf is de prijs € 8,50. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis meefietsen. Iedere deelnemer ontvangt een routeboekje en iets te eten voor onderweg. De locaties zijn tot 16.30 uur geopend. Het wordt aangeraden om dichte schoenen te dragen. Deelname is op eigen risico.

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