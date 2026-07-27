LICHTENVOORDE — Huisartsen openen gesprek over mentale gezondheid op Zwarte Cross

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Tussen de muziek, het feest en de drukte van de gingen huisartsen, praktijkondersteuners en vrijwilligers dit jaar op een andere manier in gesprek met bezoekers. Niet over een verzwikte enkel of hoofdpijn, maar over mentale gezondheid en het belang van erover praten.

Met een opvallend hesje, de Achterhoekse slogan ‘A’j wilt proaten, mo’j ’t neet laoten!’ en een fysieke drempel trokken zij over het festivalterrein. Die drempel stond symbool voor de stap die veel mensen ervaren om hulp te zoeken of over psychische klachten te praten. De aanpak zorgde regelmatig voor onverwachte gesprekken. Wat begon met een grap of een luchtige opmerking, veranderde geregeld in open verhalen over zorgen, verlies of suïcide in de directe omgeving.

Het initiatief kwam van Huisartsenorganisatie Oost- , Samen Minder Suïcide en GGD Noord- en Oost- . Volgens kaderhuisarts GGZ Lilian Grupping is juist een evenement als de een geschikte plek om mensen te bereiken die niet snel zelf met mentale klachten naar de huisarts stappen. Vooral onder bezoekers uit de agrarische sector, een doelgroep met een verhoogd risico op zelfdoding, willen de organisaties het gesprek eerder op gang brengen.

Om de drempel laag te houden werden bezoekers uitgenodigd met onder meer een wensboom, een rad waarmee zij konden aangeven hoe zij zich voelden en gesprekken op een informele manier. Ook werd aandacht gevraagd voor de zogenoemde ‘dinsdagdip’: het moment waarop veel festivalgangers na een intensief weekend weer terugkeren naar de dagelijkse werkelijkheid.

De organisaties kijken terug op een geslaagde actie en willen mentale gezondheid en suïcidepreventie ook tijdens toekomstige edities van de Zwarte Cross een vaste plek geven.

Meer informatie is te vinden op https://www.thuisarts.nl/psychische-klachten, https://www.113.nl en https://ggdnog.nl/pratenkanlevensredden.

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