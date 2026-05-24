Filmhuis Winterswijk sluit seizoen af met aangrijpende film A Family

sluit het seizoen op dinsdag 9 juni af met de Nederlandse speelfilm A Family van regisseur Mees Peijnenburg. De film is die dag te zien in Servicetheater in om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.

A Family vertelt het verhaal van broer en zus Nina (16) en Eli (14), die midden in een scheiding van hun ouders terechtkomen. De film laat dezelfde gebeurtenissen zien vanuit het perspectief van beide kinderen en maakt daarmee zichtbaar hoe verschillend zij omgaan met de veranderende gezinssituatie. De rollen van de ouders worden vertolkt door onder meer Carice van Houten.

Volgens ligt de nadruk bewust niet op de ouders, maar op de kinderen. Daarmee laat de film zien welke impact een scheiding kan hebben op jongeren die zich bevinden tussen loyaliteit, verdriet en het zoeken naar een gevoel van thuis.

De film kreeg lovende recensies. Zo gaf de Volkskrant vier sterren en omschreef de krant de film als een indringend portret van een gezin in verandering.

Filmhuis benadrukt daarnaast dat de voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn. Bezoekers hoeven dus geen donateur te zijn om de film te bezoeken. Donateurs ontvangen wel €3 korting per voorstelling.

Reserveren kan via Filmhuis Winterswijk en Servicetheater . De voorstellingen vinden plaats aan de Meddosestraat in Winterswijk.

