Flamingo’s massaal terug bij Zwillbrocker Venn

ZWILLBROCK – – Net over de grens bij Groeno kleuren de oevers van het Zwillbrocker Venn opnieuw roze. De flamingo’s zijn in grote aantallen teruggekeerd naar het natuurgebied om te broeden. Daarmee is het jaarlijkse voorjaarsspektakel in de grensstreek weer begonnen.

De opvallende vogels kiezen al jaren voor het ondiepe water in het Duits-Nederlandse grensgebied als broedplaats. De combinatie van rust, voedselrijk water en beperkte verstoring maakt het gebied geschikt als tijdelijke kraamkamer. In deze periode zijn tientallen flamingo’s te zien, balancerend op één poot of gezamenlijk foeragerend in het veenmeer.

Voor natuurliefhebbers uit de Achterhoek is het een vertrouwd beeld, maar het blijft bijzonder. De kolonie bestaat uit Europese en Chileense flamingo’s die hier sinds de jaren tachtig jaarlijks broeden. Het Zwillbrocker Venn is daarmee de noordelijkste broedplaats van flamingo’s in Europa.

