Nieuw digitaal scorebord voor SV Grol op sportpark Den Elshof

281 keer bekeken

GROENLO – Voorafgaand aan de wedstrijd van Grol 1 tegen Quick 1888 is zondag op sportpark Den Elshof een nieuw digitaal scorebord officieel aangekondigd. Voorzitter Stan Raben maakte het nieuws bekend aan het aanwezige publiek.

Advertentie

Het elektronische bord is geplaatst bij het hoofdveld en vervangt het oude scorebord. De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door de Business Club Grol (BCG) en de Vrienden van SV Grol (VSVG). Met het nieuwe scherm kunnen standen, speeltijd en clublogo’s digitaal worden weergegeven.

Tijdens het duel van Grol 1 bleef het bord op 0-0 steken tegen Quick 1888. Bij de wedstrijd van Grol 2 verscheen, die in de ochtend werd gespeeld, wel een winnende stand op het scherm: 2-0.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)