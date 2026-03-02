Verkiezingstijd in Oost Gelre: campagne voor gemeenteraad van start

171 keer bekeken

OOST GELRE – Met de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart in zicht begint de verkiezingscampagne in Oost Gelre zichtbaar op gang te komen. Kandidatenlijsten zijn ingediend, partijen presenteren hun plannen en in de komende weken zullen inwoners steeds vaker worden benaderd met ideeën voor de toekomst van de gemeente. De verkiezingen bepalen hoe de 21 zetels in de gemeenteraad worden verdeeld en wie de komende vier jaar richting geeft aan onderwerpen die inwoners dagelijks raken. Van woningbouw en verkeer tot verenigingen, zorg en de ontwikkeling van de kernen: veel besluiten die dichtbij huis worden genomen, beginnen in de gemeenteraad.

De officiële start van de campagne ligt begin februari, toen de kandidatenlijsten werden vastgesteld. Daarmee werd duidelijk welke partijen meedoen aan de verkiezingen en wie zich verkiesbaar stellen voor een plek in de raad. In totaal doen zeven partijen mee aan de verkiezingen in Oost Gelre. In de aanloop naar de verkiezingen zullen partijen hun plannen presenteren via bijeenkomsten, gesprekken met inwoners en online campagne. Ook staat er een lijsttrekkersdebat gepland op donderdag 12 maart, een moment waarop de belangrijkste thema’s voor de komende jaren centraal zullen staan.

Voor inwoners is deze periode traditioneel het moment om zich te verdiepen in de plannen van de verschillende partijen. Op woensdag 18 maart kunnen kiesgerechtigde inwoners hun stem uitbrengen in de stembureaus verspreid over de gemeente. De komende weken zal de verkiezingscampagne steeds zichtbaarder worden in het straatbeeld en in de lokale media. Streekgids volgt de ontwikkelingen en brengt de belangrijkste momenten en onderwerpen in aanloop naar de verkiezingen in beeld.

