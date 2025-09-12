BoerenPerspectief Gelderland: steunpunt voor agrarisch ondernemers

GELDERLAND – Agrarische ondernemers in Gelderland kunnen sinds 4 september terecht bij BoerenPerspectief Gelderland. Dit nieuwe initiatief biedt onafhankelijke begeleiding aan boeren en tuinders die nadenken over de toekomst van hun bedrijf.

Elke deelnemer krijgt een vaste procesbegeleider die fungeert als sparringpartner. Samen wordt gekeken naar kansen op het gebied van bedrijfsontwikkeling, verduurzaming, nieuwe verdienmodellen en bedrijfsovername. Het concept draait al langer in andere provincies en blijkt daar hard nodig.

Mart Wagenvoort (Gelders Agrarisch Jongeren Kontact) is blij dat BoerenPerspectief nu ook in Gelderland start: “Onder jongeren is er veel behoefte aan een klankbord. Met de toekomst bezig zijn geeft energie, en dit project helpt daarbij.” Samen met Karen André (LTO Noord) trekt hij de kar in Gelderland.

Vooral thema’s als bedrijfsopvolging en verbreding spelen sterk. Veel boeren vragen zich af hoe ze hun bedrijf toekomstbestendig kunnen maken, of hoe zorg, recreatie of onderwijs daarin een rol kan spelen. Onafhankelijke begeleiding kan juist in dit soort gesprekken – vaak ook binnen families – het verschil maken.

📅 Start: 4 september 2025

📍 Waar: Provincie Gelderland (diverse locaties en digitaal)

💶 Kosten: gratis deelname

🔗 Meer info & aanmelden: www.boerenperspectiefgelderland.nl

