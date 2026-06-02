GELDERLAND — Gelderse toekomstmakers maken kans op ASN Gouden Eekhoorn Award

Inwoners van met een sociaal of duurzaam initiatief kunnen zich vanaf 2 juni aanmelden voor de . Met deze prijs wil mensen belonen die zich inzetten voor een mooiere en duurzamere samenleving.

De wedstrijd staat open voor iedereen vanaf 10 jaar. Zowel individuele deelnemers als groepen, verenigingen en buurtinitiatieven kunnen zich aanmelden. Voorbeelden zijn projecten die de leefomgeving vergroenen, spullen repareren voor anderen of activiteiten organiseren die mensen met elkaar verbinden.

Uit alle inzendingen selecteert een jury tien finalisten. Vervolgens kiest het publiek drie winnaars. Zij ontvangen een award en een geldprijs van respectievelijk 10.000, 5.000 en 2.500 euro om hun initiatief verder uit te bouwen.

Aanmelden kan tot en met 26 juli om 17.00 uur. Deelname is gratis. Initiatieven mogen geen winstoogmerk hebben. Jongeren onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of verzorger.

Aanmelden en voorwaarden voor deelname. of kijk op ASN Bank

