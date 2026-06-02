Inschrijving voor Burendag 2026 geopend: organisatoren mikken op record

212 keer bekeken

Buurten in de en de rest van Nederland kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor 2026. Het jaarlijkse evenement vindt plaats in het weekend van 26 september en moet volgens de organisatoren uitgroeien tot een recordeditie met 10.000 activiteiten.

wordt voor de 21e keer georganiseerd door Douwe Egberts en het . Het doel is om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen en de verbondenheid in wijken en straten te versterken.

Deelnemers kunnen via de website van Burendag een speciaal Burendagpakket aanvragen met onder meer spelmaterialen, bloemzaadjes, decoratie en koffie. Daarnaast kunnen buurtinitiatieven, zolang het beschikbare budget strekt, bij het een bijdrage tot 350 euro aanvragen voor de organisatie van een activiteit.

Volgens de organisatoren draagt regelmatig contact tussen buren bij aan meer vertrouwen, betrokkenheid en een groter gevoel van veiligheid in de buurt. Burendag biedt daarom een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen.

Deelnemers kunnen bij hun aanmelding een Burendagpakket aanvragen via www.burendag.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in