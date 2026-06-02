ENSCHEDE — Saxion start nieuwe hbo-opleiding Smart Media Production

200 keer bekeken

start vanaf het studiejaar 2026-2027 met de nieuwe Associate degree Smart Media Production. De tweejarige hbo-opleiding speelt in op de snelle ontwikkelingen binnen de mediawereld, waar kunstmatige intelligentie (AI), data en interactieve technologieën een steeds grotere rol spelen.

De opleiding richt zich op studenten die creativiteit willen combineren met technologie. Volgens groeit de behoefte aan professionals die niet alleen mediacontent kunnen maken, maar ook begrijpen hoe AI, data, virtual reality (VR) en augmented reality (AR) creatieve processen kunnen versterken.

Studenten werken vanaf de start aan praktijkopdrachten voor bedrijven en organisaties. Daarbij leren zij onder meer conceptontwikkeling, storytelling, mediaproductie en het slim inzetten van nieuwe technologieën. Ook lopen zij stage en bouwen zij aan een professioneel portfolio.

Na afronding ontvangen studenten een hbo-diploma op niveau 5. Zij kunnen aan de slag in functies zoals content creator, immersive media producer of specialist in generatieve AI. Daarnaast is het mogelijk versneld door te stromen naar de bacheloropleidingen Creative Business of Creative Media & Game Technologies van Saxion.

De nieuwe opleiding start in september 2026 in Enschede en wordt voltijds aangeboden. Toelating is mogelijk met een mbo-4-, havo- of vwo-diploma, of via een 21+-toets.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in