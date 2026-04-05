BRONCKHORST — Gemeente Bronckhorst onderzoekt veiligheid in buitengebied met enquête

265 keer bekeken

De gemeente Bronckhorst verstuurt deze weken een brief naar ruim 5.500 inwoners en bedrijven in het buitengebied met een uitnodiging voor een enquête over veiligheid. Met dit onderzoek wil de gemeente een duidelijk beeld krijgen van wat er speelt in de buitenomgeving. Volgens burgemeester Patrick van Domburg is de informatie van inwoners essentieel om de leefomgeving veilig te houden.

De enquête richt zich op een breed scala aan onderwerpen die het veiligheidsgevoel beïnvloeden. Hierbij gaat het niet alleen om criminaliteit zoals drugslabs in schuren of diefstal, maar ook om overlast, brandveiligheid, verkeersveiligheid en het dumpen van afval. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om gerichte stappen te zetten naar een nog veiligere omgeving.

Hoewel Bronckhorst momenteel te boek staat als een veilige gemeente, is de hulp van de lokale gemeenschap nodig om dit zo te houden. Inwoners en ondernemers uit het buitengebied kunnen hun ervaringen en zorgen delen door de vragenlijst in te vullen. De enquête kan tot en met 24 april 2026 worden ingestuurd.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie

Wat vind je hiervan? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry