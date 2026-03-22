In de Bibliotheek Neede vindt op woensdag 8 april opnieuw het Maaklab plaats. Tussen 16.30 en 18.00 uur kunnen bezoekers zelfstandig aan de slag met verschillende creatieve en technologische toepassingen.

Tijdens het Maaklab is er onder meer een 3D-printer, snijplotter, borduurmachine en green screen beschikbaar. Ook kunnen deelnemers experimenteren met elektronica en een programmeerbare Duplo-trein. Het is geen workshop, maar een vrije inloopactiviteit waarbij bezoekers met behulp van handleidingen zelf aan projecten werken. Een medewerker is aanwezig om waar nodig te helpen.

De activiteit is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met creatieve technologie of een eigen ontwerp wil uitproberen. Bezoekers mogen hun ontwerp thuis voorbereiden of gebruikmaken van de aanwezige laptops in de bibliotheek.

De toegang is gratis, maar voor het gebruik van materialen wordt een vergoeding gevraagd. Zo kost het gebruik van de 3D-printer, snijplotter of borduurmachine €5 per keer. Betalen kan ter plekke via iDEAL.

Kinderen onder de 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.

