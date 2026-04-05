GROENLO — Vierde editie van de muziekmarkt in Groenlo

In De Mattelier in Groenlo vindt op zaterdag 6 juni de vierde editie van de muziekmarkt plaats. Liefhebbers van instrumenten en muziek kunnen die dag van 10.00 tot 16.00 uur terecht aan de Mattelierstraat 19 om rond te kijken tussen het aanbod.

De toegang voor bezoekers is volledig gratis en er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de locatie. Voor standhouders die hun waar willen aanbieden zijn er nog enkele plekken beschikbaar.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar trommeltoko@kpnmail.nl.

