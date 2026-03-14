BREDEVOORT — Gesprek over toekomst van de Achterhoek in Koppelkerk

187 keer bekeken

In de Koppelkerk in Bredevoort vond op maandagavond 2 maart het eerste Regio Toekomst Gesprek Achterhoek plaats. Ongeveer vijftig deelnemers, waaronder kandidaat-volksvertegenwoordigers en actieve burgers uit de regio, gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de Achterhoek en hoe inwoners en politiek daarin kunnen samenwerken.

Advertentie

Het initiatief kwam van het netwerk Wij Maken Nederland en het Café van Actief Burgerschap. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart wilden de organisatoren geen politiek debat, maar juist een open gesprek over de toekomst van de regio. In het Boekencafé van de Koppelkerk – voor deze avond omgedoopt tot Café van Actief Burgerschap – namen vijftien kandidaat-volksvertegenwoordigers deel namens onder meer VVD Lochem, CDA Berkelland, CU Aalten, Volt Doetinchem, GL/PvdA Lochem en Berkelland, Partij voor Lokaal Maatwerk Doetinchem, BBB/HMV Aalten en Lochem Groen!.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over grote ruimtelijke veranderingen die volgens de landelijke Nota Ruimte op Nederland afkomen, zoals klimaatverandering, veranderingen in de landbouw, nieuwe woongebieden en economische ontwikkelingen. Ook het onlangs vastgestelde toekomstbeeld Achterhoek 2100 kwam daarbij ter sprake.

De deelnemers wisselden voorbeelden uit van initiatieven die volgens hen laten zien hoe de toekomst van de regio eruit kan zien. Daarbij werden onder meer projecten genoemd rond de Baakse Beek, Stadsboerin Doetinchem, Lochem Energie en Rivierduinen Silvolde. Ook kwamen initiatieven als de Kwekerij in Doetinchem, Erfdelen Doesburg en de Ecofactorij in Apeldoorn ter sprake.

Aan het eind van de avond formuleerden de aanwezigen vier wensen richting de politiek: meer aandacht voor nieuwe verdienmodellen rond brede welvaart, minder belemmerende regels voor initiatieven, samenwerking over gemeentegrenzen heen en meer direct contact tussen bestuurders en inwoners.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke zang onder leiding van singer-songwriter Fien Snelting. De organisatoren willen het gesprek in het najaar een vervolg geven.

Meer informatie: https://www.koppelkerk.nl

info@koppelkerk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie