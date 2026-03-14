Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde zoekt hardlopers uit Oost Gelre voor de Bevrijdingsvuurestafette in de nacht van zondag 4 op maandag 5 mei. Deelnemers halen dan het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengen het in estafettevorm naar Lichtenvoorde.

Het bevrijdingsvuur wordt sinds 1948 in Wageningen ontstoken en staat symbool voor vrede en vrijheid. In Oost Gelre gebeurt het sinds 2018 dat een groep lopers uit de gemeente het vuur ’s nachts naar huis brengt. Na aankomst in Lichtenvoorde volgt een ontvangstceremonie, waarna het vuur verder verspreid kan worden naar de verschillende kernen in Oost Gelre.

De organisatie benadrukt dat deelname niet alleen bedoeld is voor leden van een hardloopvereniging. Iedere hardloper uit Oost Gelre kan kosteloos meedoen, zolang die in goede conditie is en minimaal 5 kilometer kan hardlopen. Er wordt gelopen in groepen van gelijk niveau, met een fietser die de route aangeeft. Snelheid is daarbij minder belangrijk dan meedoen.

Voor vervoer en verzorging wordt gezorgd. Zo is er busvervoer naar Wageningen en staat er bij aankomst in Lichtenvoorde een ontbijt klaar voor de deelnemers.

Wie wil meedoen, kan zich aanmelden via de opgegeven link in de oproep van de organisatie. Wie eerst meer informatie wil, kan mailen naar erikschokkin@gmail.com. Er is plek voor maximaal 60 hardlopers.

