Musical Producties Gaanderen (MPG) staat op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2026 met Ciske de Rat – de Musical in de grote zaal van Amphion in Doetinchem. De vereniging speelt de voorstelling drie keer: zaterdag om 14.00 en 20.00 uur en zondag om 14.00 uur. De musical is geschikt voor bezoekers vanaf 8 jaar.

Met deze productie brengt MPG een bekende klassieker naar het theater. In het verhaal staat niet alleen de jonge, brutale Ciske centraal, maar ook de volwassen Cis die terugkijkt op zijn verleden. Thema’s als opgroeien, vergeving en een tweede kans lopen als rode draad door de voorstelling. Volgens de informatie van Amphion en MPG wordt de musical begeleid door een live orkest.

MPG is in de regio geen onbekende naam. De vereniging stond eerder op het podium met producties als Jesus Christ Superstar, Aida en Shrek de Musical. Met Ciske de Rat kiest de groep opnieuw voor een grote titel op een groot podium in de Achterhoek.

Kaarten en meer informatie zijn te vinden via Amphion en via de website van Musical Producties Gaanderen. Daarmee is de voorstelling duidelijk ook bedoeld voor een breed regionaal publiek uit onder meer Gaanderen, Doetinchem en de rest van de Achterhoek.

