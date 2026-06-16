ULFT — Gratis Concert aan het Water bij DRU Industriepark in Ulft

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Leerlingen van en Dansschool sluiten het culturele lesseizoen af met het gratis evenement Concert aan het Water. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 26 juni vanaf 19.00 uur bij het terras van het Schaftlokaal op het in .

Tijdens de avond verzorgen muziek- en dansleerlingen samen met Shantykoor De Grensvaarders uit Gendringen een gevarieerd programma. Op het podium staan onder meer een slagwerkgroep, saxofoongroep, musicalgroep, fluit- en klarinetleerlingen, pianoleerlingen en dansers.

Het concert is een samenwerking tussen , Dansschool en . Jaarlijks wordt voor dit afsluitende evenement samengewerkt met een andere vereniging. Dit jaar is dat Shantykoor De Grensvaarders uit Gendringen.

Bezoekers kunnen met een dekentje plaatsnemen in het gras of aan het water en genieten van muziek, zang en dans in de buitenlucht. Eten en drinken zijn verkrijgbaar bij het Schaftlokaal. Bij slecht weer verhuist het concert naar de foyer van de DRU.

Meer informatie is te vinden via Amphion Cultuurbedrijf en DRU Industriepark.

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