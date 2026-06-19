Veel vooroorlogse woningen in Gelderland nog slecht geïsoleerd

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Bijna drie op de tien vooroorlogse woningen in zijn nog altijd slecht geïsoleerd. Uit onderzoek van Independer op basis van energielabelgegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat 28,8 procent van de woningen van vóór 1945 energielabel F of G heeft.

Vooral oudere huizen blijven achter als het gaat om verduurzaming. Enkel glas, beperkte isolatie en verouderde verwarmingssystemen zorgen ervoor dat deze woningen relatief veel energie verbruiken. Van de ruim 147.000 gelabelde vooroorlogse woningen in heeft bijna een derde een slecht energielabel. Bij woningen die na 1975 zijn gebouwd, ligt dat percentage op maximaal 0,7 procent.

Binnen Gelderland zijn de verschillen groot. In Epe heeft 43,5 procent van de vooroorlogse woningen energielabel F of G. Ook Barneveld (42,7 procent) en Buren (41,3 procent) scoren hoog. In de staan eveneens relatief veel slecht geïsoleerde oudere woningen. In de heeft 40,3 procent van de vooroorlogse huizen een slecht energielabel. In gaat het om 39,1 procent.

Volgens duurzaamheidsexpert Pim Holstvoogd van Independer kan het probleem de komende jaren groter worden. Door de verwachte Europese CO₂-heffing op aardgas vanaf 2028 kunnen de energiekosten voor slecht geïsoleerde woningen verder stijgen. Ook kan een slecht energielabel invloed hebben op de verkoopbaarheid van een woning.

Meer informatie over het onderzoek staat op Independer Onderzoek Energielabels 2026.

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