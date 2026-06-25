GROENLO — Sloop De Molenberg in Groenlo start begin juli

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Begin juli start de sloop van woonzorglocatie De Molenberg in . Daarmee begint een nieuwe fase in de herontwikkeling van het terrein, waar een toekomstbestendige woonomgeving voor kwetsbare ouderen wordt gerealiseerd.

Op 1 juli beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 6 juli start de daadwerkelijke sloop van het eerste deel van het gebouw. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt, zodat in het eerste kwartaal van 2027 kan worden gestart met de nieuwbouw.

De sloop verloopt in fasen. Eerst verdwijnen twee woningen en de oude entree. Vervolgens worden delen van De Rank en het trafohuisje gesloopt. Vanaf de laatste week van september begint de constructieve sloop van De Rank.

Omwonenden kunnen de komende maanden hinder ondervinden van bouwverkeer, geluid en sloopwerkzaamheden. Vrachtwagens maken gebruik van de Ziekenhuisstraat voor de aan- en afvoer van machines en sloopmateriaal. Ook is de stoep langs De Rank en de oude entree aan de zijde van Ziekenhuisstraat 14 tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Volgens zorgorganisatie Marga Klompé worden maatregelen genomen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt het sloopwerk nat gehouden om stofvorming tegen te gaan en wordt geprobeerd geluidsoverlast te beperken.

Meer informatie over de voortgang van de sloop en de nieuwbouw is te vinden op de projectpagina van Marga Klompé.

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