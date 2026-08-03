LICHTENVOORDE — Gratis openlucht bioscoop Wentholtpark Lichtenvoorde

In het Wentholtpark in wordt zondag 9 augustus een gratis openluchtbioscoop gehouden. Op een groot mobiel ledscherm worden verspreid over de dag vijf familiefilms vertoond.

De openluchtbioscoop wordt georganiseerd door Addink Media Groep en Went-Events van Stichting Wentholtpark . Met het initiatief willen de organisatoren gezinnen een gezellig en kosteloos uitje tijdens de zomervakantie bieden. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig.

Bezoekers kunnen zelf een kleedje of stoel en eten en drinken meenemen. Er is geen horeca aanwezig. Wel kan gebruik worden gemaakt van het toilet in het gebouw van de dierenweide. Het scherm staat centraal in het park, ter hoogte van het .

Het programma:

10.00 uur: Buurman & Buurman – Experimenteren erop los

11.15 uur: Fien & Teun – Het grote dierenfeest

14.00 uur: Shark Tale (Haaiensnaaier)

16.15 uur: Pluk van de Petteflet

19.00 uur: Shrek 2

De toegang tot alle films is gratis. Meer informatie is te vinden op de website van het Wentholtpark.