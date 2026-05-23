BREDEVOORT — Theatergroep Smeedwerk brengt koningsdrama naar Vestingpark Bredevoort

Theatergroep Smeedwerk brengt deze zomer de nieuwe locatietheatervoorstelling IK, EEN HELD naar drie historische buitenlocaties, waaronder het Vestingpark in . De voorstelling is het tweede deel van het koningsdrieluik van de groep en richt zich op koning Willem II.

Het verhaal speelt zich af in het voorjaar van 1849, een periode van onrust en revoluties in Europa. Koning Willem II ziet zich geconfronteerd met politieke spanningen, een moeizaam huwelijk, problemen binnen zijn gezin en vragen over zijn eigen identiteit. Wanneer zijn zus Marianne onverwacht terugkeert uit Berlijn, wordt hij gedwongen terug te kijken op zijn leven en gemaakte keuzes.

Net als eerdere producties speelt IK, EEN HELD op historische locaties die onderdeel worden van de voorstelling. Met een kleine spelersgroep en intens spel wil Smeedwerk het publiek dicht bij het verhaal brengen. Opvallend is ook de deelname van jonge amateurspelers tussen 16 en 25 jaar als koor in de productie.

De voorstelling is op 6, 7 en 8 augustus te zien in het Vestingpark in . Daarna volgen opvoeringen bij in Megchelen en in De Steeg. De aanvang is telkens om 20.30 uur.

Meer informatie en kaartverkoop via Smeedwerk.

