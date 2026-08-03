ZWOLLE — Nederlanders kiezen vaker voor eenvoudige vakanties met bijzondere ervaringen

Onderzoek toont dat bijna de helft van de Nederlanders bewust kiest voor eenvoudige vakanties met bijzondere ervaringen, ondanks het luxe-imago op sociale medi…

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Steeds meer Nederlanders geven de voorkeur aan eenvoudige vakanties waarbij bijzondere ervaringen centraal staan, in plaats van luxe en korte trips. Uit onderzoek onder ruim duizend Nederlanders blijkt dat bijna de helft bewust kiest voor minder luxe tijdens de vakantie, terwijl 63 procent liever een langere, eenvoudige reis maakt dan een korte luxe vakantie.

De klassieke zomervakantie staat onder druk door stijgende reiskosten, extreme hitte en drukte op populaire bestemmingen. Deze factoren zorgen ervoor dat Nederlanders bewuster nadenken over hun vakantie. Hoewel sociale media vaak een beeld schetsen van uitbundige reizen naar exclusieve resorts, blijkt uit het onderzoek dat veel reizigers juist zoeken naar rust, ruimte en unieke belevenissen.

Voor bijna de helft van de ondervraagden betekent een eenvoudige vakantie niet minder genieten. Integendeel, 48 procent zoekt juist vaker naar bijzondere ervaringen tijdens de vakantie. Daarnaast vindt ruim een derde een avontuurlijke vakantie aantrekkelijker dan een ontspannen vakantie. Vooral jongvolwassenen onder de dertig jaar lopen hierin voorop: bijna driekwart van hen zoekt bewust naar bijzondere ervaringen en meer dan de helft geeft de voorkeur aan avontuur boven ontspanning.

De stijgende kosten van reizen spelen een rol in deze voorkeuren, maar zijn niet de enige reden. Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft aan dat hogere reiskosten hen sneller doen kiezen voor een eenvoudige vakantie. Tegelijkertijd verlangt 49 procent bewust naar minder luxe tijdens de vakantie. Eenvoud is daarmee niet alleen een manier om te besparen, maar ook een bewuste keuze die ruimte geeft om te genieten van wat echt belangrijk is.

Aafke Bos, specialist Reisverzekeringen bij Univé, benadrukt dat een geslaagde vakantie steeds minder draait om luxe, maar om wat mensen samen beleven. Volgens haar begint een ontspannen vakantie met bewuste keuzes en een goede voorbereiding, zodat onverwachte situaties niet de overhand krijgen.

Het onderzoek laat zien dat Nederlanders hun vakantie steeds vaker afstemmen op persoonlijke wensen en ervaringen, in plaats van op het beeld dat sociale media schetsen. Dit betekent een verschuiving van luxe naar eenvoud en van ontspanning naar beleven.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.067 Nederlanders en geeft inzicht in de veranderende vakantievoorkeuren in een tijd van hogere kosten en veranderende omstandigheden.

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