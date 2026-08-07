GROENLO — Groenlo bereidt zich voor op vierde editie van Achterhoekse Eigen Wijze Triatlon

Op 20 september 2026 organiseert Marveld Recreatie in Groenlo de vierde editie van de Achterhoekse Eigen Wijze Triatlon, een niet-competitief sportevenement.

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Op zondag 20 september 2026 vindt bij in de vierde editie plaats van de Achterhoekse Eigen Wijze Triatlon. Dit evenement onderscheidt zich doordat het niet draait om snelheid of competitie, maar om samen bewegen en genieten van het Achterhoekse landschap op het eigen tempo.

De triatlon bestaat uit drie onderdelen: zwemmen in het buitenbad van Marveld, fietsen en wandelen. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoe ze de afstanden afleggen, bijvoorbeeld sportief of juist ontspannen, en met verschillende soorten fietsen zoals een e-bike, mountainbike of stadsfiets. De routes lopen over verharde wegen en zandpaden, waardoor snelle racefietsen minder geschikt zijn.

Er zijn twee standaardafstanden waaruit gekozen kan worden: een 1/8 triatlon met 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer wandelen, en een ¼ triatlon met 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer wandelen. Het is ook mogelijk om een combinatie van deze afstanden te maken.

Tijdens het evenement is er ruimte voor pauzes en ontmoeting. Bij de wisselplekken wordt gezorgd voor entertainment en lokale versnaperingen. Iedere deelnemer ontvangt een herinnering aan de dag. De start is vanaf 8.30 uur en het programma loopt door tot ongeveer 17.00 uur.

Meer informatie over het evenement en de inschrijving is te vinden op de officiële website van de Achterhoekse Eigen Wijze Triatlon.

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