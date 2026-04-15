GROENLO — Kleedjesmarkt brengt leven in centrum tijdens Koningsdag

Op maandag 27 april verandert het centrum van Groenlo tussen 10.00 en 14.00 uur in een levendige kleedjesmarkt. Tijdens Koningsdag krijgen inwoners en bezoekers de kans om spullen te verkopen, talenten te tonen of op te treden als muzikant, kunstenaar of entertainer.

De kleedjesmarkt maakt deel uit van de Grolse Vestevaldagen en wordt georganiseerd in samenwerking met lokale partijen. Het evenement richt zich op jong en oud en moet zorgen voor een gezellige en laagdrempelige invulling van Koningsdag in de stad. Bezoekers kunnen langs kraampjes en kleedjes struinen, terwijl deelnemers hun creativiteit of handelswaar presenteren.

De organisatie hoopt opnieuw op een grote opkomst en een sfeervolle dag in het centrum van Groenlo. De markt biedt niet alleen ruimte voor handel, maar ook voor ontmoeting en vermaak.

Wie wil deelnemen aan de kleedjesmarkt kan zich aanmelden via info@grolsevestevaldagen.nl.

