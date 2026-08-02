GROENLO — Jezus verbeeld in krantenfoto’s tijdens expositie in Calixtusbasiliek

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In de aan de Kerkwal in is van zondag 2 tot en met zondag 30 augustus de expositie I WAS HERE te zien. De kunstwerken zijn gemaakt door dominee en kunstenaar Els Klok uit Gouda.

Voor de expositie schilderde Klok Jezus in bestaande krantenfoto’s van onder meer oorlogen, natuurrampen en vluchtelingen. Daarmee wil zij zichtbaar maken hoe Jezus volgens het Bijbelverhaal aanwezig is in mensen die lijden, maar vaak niet als zodanig wordt herkend.

Klok raakte in de zomer van 2022 getroffen door long covid en kon haar werk als dominee daardoor niet voortzetten. Ze zocht een andere manier om haar roeping vorm te geven en begon Jezus op krantenfoto’s te schilderen. Daarbij liet zij zich inspireren door eenvoudige Jezusbeelden uit oude Italiaanse kerken.

De expositie is gratis toegankelijk. Een vrije gift als bijdrage in de kosten is welkom.

De kunstwerken zijn in augustus te bekijken:

op zondag na de eucharistieviering van 9.30 uur;

op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur;

op woensdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur;

op zondag 9 augustus van 12.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie staat op de website van de Paulus-Ludgerparochie.

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