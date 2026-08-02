BERKELLAND — PRO Berkelland roept boeren op tot overleg over stikstofaanpak

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PRO Berkelland roept agrariërs in de gemeente op om met de provincie en andere boeren in de in gesprek te gaan over de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet. Volgens de fractie biedt regionale samenwerking meer perspectief dan het volledig afwijzen van de kabinetsplannen. De oproep volgt op het boerenprotest bij het gemeentehuis in Borculo op maandag 27 juli. Honderden boeren en sympathisanten overhandigden daar een brandbrief aan het . Zij willen dat de stikstofbrief van landbouwminister Jaimi van Essen van 26 juni wordt ingetrokken.

PRO Berkelland zegt begrip te hebben voor de onzekerheid onder agrariërs, maar stelt dat het ontbreken van duidelijk stikstofbeleid al jarenlang gevolgen heeft voor boeren, natuur en woningbouw. De fractie wijst erop dat het kabinet 20 miljard euro beschikbaar stelt voor de omslag naar een toekomstbestendige landbouw en voor natuurherstel.

Volgens PRO Berkelland moeten boeren, provincie en andere betrokken partijen daarom zo snel mogelijk werken aan een gezamenlijk gebiedsplan voor de . Daarmee kan volgens de partij mogelijk ruimte ontstaan voor nieuwe vergunningen en een beter toekomstperspectief voor agrarische bedrijven.

De fractie wil dat bij de aanpak ook wordt gekeken naar droogte, waterkwaliteit, PFAS en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een open gesprek met inwoners, ondernemers en boeren is volgens PRO Berkelland noodzakelijk.

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