177 keer bekeken

GROENLO — Op de Kanonswal en bij de Kerkwal staan twee stille getuigen van het militaire verleden van Groenlo. Het ene kanon oogt nog altijd strijdvaardig, met een intacte loop en een houten affuit. Het andere is een gehavend fragment, opengebarsten door geweld van binnenuit.

In deze podcast duiken we in het verhaal van deze twee authentieke kanonnen. Beide zijn van Engelse makelij en dateren vermoedelijk uit de zestiende of zeventiende eeuw, de tijd waarin Grol meermaals werd belegerd. Terwijl andere kanonnen in de stad replica’s zijn, vormen juist deze twee ijzeren wachters tastbare resten van de oude vestingstad.

Ze staan niet zomaar op hun plek. Alsof ze nog altijd de grenzen van de oude verdedigingslinie bewaken.

🎧 Podcast GROENLO — Podcast: De IJzeren Wachters van Grol

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in