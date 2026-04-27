GROENLO — Kleedjesmarkt zorgt voor volle Markt en vrolijke handel op Koningsdag

Al ruim vóór de officiële starttijd hing er maandagochtend een levendige sfeer op de Markt. Bezoekers struinden langs de eerste kleedjes, terwijl verkopers nog snel hun spullen uitstalde. De kleedjesmarktⓘ tijdens Koningsdag liet opnieuw zien dat ook een kleinschalige viering groots kan aanvoelen.

Verspreid over 57 kleedjes werd een breed aanbod gepresenteerd. Van tweedehands speelgoed en oude lp’s tot kleding, bordspellen en woondecoratie. Opvallend waren ook de zelfgemaakte producten, zoals items uit een 3D-printer. Zowel kinderen als volwassenen deden enthousiast mee, grotendeels uit Groenloⓘ en de directe omgeving.

Volgens mede-organisator Nicole Rouwmaat, die samen met anderen onder de naam Willems Sfeerbeheer de markt organiseert, zat de stemming er al vroeg in. Nog voor tien uur liepen de eerste bezoekers rond, nog voordat de verkoop officieel begon.

De belangstelling bleef de hele dag groot. Naar schatting zo’n 2000 mensen bezochten de markt, waaronder veel gasten van recreatiepark Marveld. Er werd niet alleen gekeken, maar ook volop gekocht. Met goedgevulde tassen en soms zelfs kinderwagens vol aankopen verlieten bezoekers het terrein.

Naast de handel was er ruimte voor vermaak. Kinderen genoten van poppenkastvoorstellingen op het Podium op Wielen. Na afloop zorgde livemuziek van Nelleke Honning en Gunhar Koops voor een ontspannen afsluiting van een geslaagde Koningsdagⓘ in het centrum van Groenlo.

