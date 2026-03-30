DOETINCHEM — Komische musical over vriendschap en breuken in Amphion Theater

175 keer bekeken

De vierkoppige theatergroep De Meute brengt op vrijdag 10 april de komische musical We hebben het Gezellig naar het Amphion Theater. In de voorstelling staat het herkenbare, maar vaak onbesproken thema van (ont)vrienden centraal.

De musical wordt gespeeld door Melissa Lodder, Jip Wassenberg, Aniek Venhoeven en Lisa Schol, die samen een groep beste vriendinnen vormen. Het verhaal speelt zich af tijdens repetities van een amateurtheatergroep. Wat begint als een luchtig en veelbelovend proces, slaat om wanneer onderlinge spanningen oplopen en oude frustraties naar boven komen.

Met muziek, sketches en herkenbare situaties laat De Meute zien hoe vriendschappen kunnen veranderen. De voorstelling stelt vragen als: hoe sterk is een vriendschap eigenlijk en wanneer is het tijd om afscheid te nemen?

We hebben het Gezellig is de debuutvoorstelling van de groep en combineert humor met een serieuze ondertoon. Volgens recensies wordt het publiek niet alleen aan het lachen gemaakt, maar ook aan het denken gezet.

De voorstelling begint om 20.30 uur in het Amphion Theater aan de Hofstraat in Doetinchem. Meer informatie en tickets zijn te vinden via https://amphion.nl/theater

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie

Wat vind je hiervan? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry