Grol wint spectaculair duel van Jonge Kracht en pakt koppositie in 2F

HUISSEN/GROENLO – Grol 1 heeft zondag de koppositie in de 2e klasse F veroverd dankzij een overtuigende 4–6 overwinning op Jonge Kracht. Op een nat en winderig sportpark in Huissen kreeg het publiek een doelpuntrijk duel voorgeschoteld waarin Grol vooral na rust overtuigde.

Het duel werd vanwege de regen verplaatst van het hoofdveld naar kunstgras, maar dat weerhield beide teams er niet van om er een aantrekkelijke wedstrijd van te maken. Na een vroege openingstreffer van Mark Hietland kwam Jonge Kracht terug tot 2–1 via Ted van Gellecum en een eigen doelpunt. Nog voor rust draaide Grol de stand om dankzij Tyn Brockötter en een benutte strafschop van Luc Berentsen: 2–3.

Na rust speelde Grol met veel vertrouwen en breidde de voorsprong verder uit. Joost Penterman en Tiem Rots – die een ijzersterke wedstrijd speelde – zorgden voor 2–5. Jonge Kracht kwam nog terug tot 3–5 via een penalty, maar Tyn Brockötter maakte met zijn tweede van de middag aan alle twijfel een eind: 3–6. In de slotfase viel nog een tegentreffer, maar de winst kwam niet meer in gevaar.

Door deze overwinning klimt Grol naar de eerste plaats in 2F. Volgend weekend is het team vrij, daarna wacht de uitwedstrijd tegen DVC ’26.

