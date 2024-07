Seizoensafsluiting JO10-1 zeer geslaagd!

GROENLO – Afgelopen zondag heeft JO10-1 het voetbalseizoen 2023-2024 afgesloten met een wedstrijd tegen de ouders, waarna we gezellig hebben gebarbecued.

In het begin van de middag gingen we eerst op pad om onze kledingsponsoren een bedankje te brengen. We zijn allen dankbaar dat we sponsoren hebben die ons in een prachtig wedstrijdtenue steken.

Als eerste gingen we naar een bouwlocatie van de nieuwe hoofdsponsor van de Grol, Bouwbedrijf De Driehoek, waar we van Koen Klein Tuente een rondleiding kregen. Hierna mochten de jongens zelf nog even spijkeren en schroeven draaien. Van hieruit fietsten we weer terug richting Groenlo. Voordat we naar onze tweede sponsor gingen, speelden we nog even in onze eigen prachtige Grolse speeltuin Ravott’n! Na een ijsje genuttigd te hebben, pakten we de fiets om naar schildersbedrijf Reukers te gaan. Hier werden we ontvangen door Manfred Reukers. We kregen uitleg over het schilderswerk. Daarna snel naar huis om de voetbaltas te pakken, een broodje te eten en op naar de Grol.

De wedstrijd van het jaar, de jongens tegen de ouders! We speelden op het Wilgenpark waar de zon ondertussen heerlijk scheen. Wij, als ouders, kwamen er wel achter dat de jongens door de jaren heen al het nodige hebben geleerd en dat ze ook nog eens vele malen sneller zijn geworden. De jongens voetbalden goed en lieten de bal mooi rondgaan. Het is dan ook niet zo gek dat de ouders keihard werden ingemaakt. De jongens, met een paar versterkingen van broertjes en/of zusjes, wisten de ouders met maar liefst 7-1 te verslaan. Tijd om ons op te frissen en te verzamelen bij de familie Van Bergen voor de barbecue. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het afgelopen seizoen besproken. Aan het eind van de avond kregen alle jongens een mooie herinnering aangeboden door de trainers John ter Heerdt, Niek Ressing en Barry Janssen. Een fotocollage met natuurlijk de kampioensfoto van het afgelopen seizoen. De afgelopen jaren hebben ze nagenoeg in dezelfde samenstelling gespeeld. Aankomend seizoen gaan ze allemaal over naar de JO11, waarbij er nieuwe spelers bijkomen. De jongens zijn al begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in de JO11-1M.

We danken iedereen voor een prachtig seizoen. Op naar een fijne en mooie vakantie om in het nieuwe seizoen weer nieuwe sportieve successen te behalen!