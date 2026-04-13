BEUNINGEN / GROENLO — Grol laat kostbare punten liggen en ziet koppositie vervagen

BEUNINGEN / GROENLO — Grol 1 heeft zondag een gevoelige nederlaag geleden in de strijd om het kampioenschap in de tweede klasse F. In Beuningen was Beuningse Boys met 2-0 te sterk, waardoor Grol voorlopig moet afhaken in de titelrace.

De wedstrijd begon nog gelijkwaardig. Grol kreeg in de openingsfase een kans via Luc Berentsen, maar een mogelijk doelpunt werd afgefloten doordat de scheidsrechter geen voordeel gaf. Even later schoot Tiem Rots na een snelle aanval over rechts net over het doel. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong. De Grolse verdediging gaf te veel ruimte weg, wat Beuningse Boys afstrafte: 1-0.

Vlak voor rust kreeg Grol nog mogelijkheden om langszij te komen. Berentsen kopte naast en schoot kort daarna van dichtbij over, waardoor de achterstand bij rust bleef staan.

Na de pauze wist Grol het tij niet te keren. Waar meer strijd werd verwacht, nam juist Beuningse Boys het initiatief over. Het enige gevaar van Grol kwam van Tijn Brockötter, maar zijn inzet werd gestopt door de doelman. Wissels brachten geen ommekeer; het spel werd rommeliger en minder samenhangend. In de 68e minuut besliste Beuningse Boys het duel met de 2-0.

In de slotfase probeerde Grol nog iets te forceren met extra wissels, maar zonder resultaat. Door de nederlaag moet Grol terrein prijsgeven op koploper VVG ’25, dat wel wist te winnen.

Volgende week krijgt Grol de kans op herstel in de thuiswedstrijd tegen OBW.