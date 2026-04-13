VARSSEVELD — Kramp Run vernieuwt: meer aandacht voor jeugd en nieuw parcours voor toplopers

De organisatie van de Kramp Run kiest dit jaar bewust voor vernieuwing. Tijdens de 14e editie op zaterdag 12 september in Varsseveld krijgen vooral jeugd en toplopers een aangepast programma. De inschrijving is inmiddels geopend via Kramp Run organisatie.

De belangrijkste verandering zit in de opzet van de kidsruns. Door een groeiend aantal deelnemers worden kinderen dit jaar per leeftijdscategorie apart gestart. Dat moet de wedstrijden eerlijker en overzichtelijker maken. De jongste deelnemers (3 t/m 7 jaar) starten om 16.00 uur, gevolgd door oudere leeftijdsgroepen op de 1 en 2 kilometer.

Ook de Framerun krijgt een opvallende wijziging. Deelnemers met een beperking lopen dit jaar op het reguliere parcours van 2,5 kilometer, onder meer door de bedrijfshallen van Kramp en Svedex. Volgens voorzitter Wim de Korte sluit dit beter aan bij de wens van de deelnemers om onderdeel te zijn van het hoofdprogramma.

De populaire Fun- en Businessrun over 5 kilometer blijft grotendeels ongewijzigd en start om 17.30 uur. Deelnemers lopen twee rondes door het centrum en de karakteristieke bedrijfshallen, waar muziek en verlichting voor extra sfeer zorgen.

Nieuw is het aangepaste parcours van de Easy Running Toprun. Toplopers kiezen dit jaar voor een minder bochtig parcours, eveneens over twee rondes van 2,5 kilometer. Daarmee hoopt de organisatie snellere tijden en meer spektakel te bieden.

Met deze aanpassingen wil de organisatie het evenement aantrekkelijk houden voor zowel recreanten als toppers, en tegelijk inspelen op de groeiende belangstelling voor hardlopen in de regio.