GROENLO — Grollenaren gezocht voor groepsfoto ter ere van 750 jaar Vestingstad

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In aanloop naar 750 jaar Vestingstad worden inwoners en oud-inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een bijzondere groepsfoto. Op zondag 30 augustus om 11.00 uur is het de bedoeling dat zoveel mogelijk deelnemers op het Halve Maan-eiland samen het getal 750 vormen.

Het initiatief is ontstaan uit een idee dat werd ingediend bij Vier het Grolse Goed, de organisatie achter de voorbereidingen van het jubileumjaar in 2027. De organisatie van het fotomoment is in handen van Ruben Tank, Mike Ruikers en Mario Nieuwenhuis.

Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd of mobiliteit. Ook leden van verenigingen zijn welkom om in hun clubkleding aanwezig te zijn. De organisatoren hopen op minimaal 750 deelnemers, zodat een unieke luchtfoto ontstaat die later kan worden gebruikt tijdens de festiviteiten rond het jubileum.

Op de dag zelf krijgen deelnemers bij aankomst een stempel met het cijfer 7, 5 of 0, zodat duidelijk is waar zij moeten plaatsnemen. Vrijwilligers begeleiden het opstellen van de groep. De luchtfoto wordt vanaf ongeveer 100 meter hoogte gemaakt, waardoor het getal 750 en de contouren van het Halve Maan-eiland goed zichtbaar zijn.

Bij slecht weer wordt het fotomoment verplaatst naar zondag 6 september.

Aanmelden is gewenst Grolle 750 jaar Vestingstad. Zo krijgt de organisatie vooraf een beeld van het aantal deelnemers.

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