ENSCHEDE — Grolsch neemt Gulpener volledig over na jarenlange samenwerking

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Grolsch breidt haar belang in de Limburgse brouwerij Gulpener uit van 15 procent naar volledig eigendom. Daarmee zetten beide brouwers een nieuwe stap in een samenwerking die al bijna dertig jaar bestaat.

Volgens beide bedrijven moet de overname de positie van Grolsch in de biermarkt versterken. Door de toevoeging van merken als Gulpener, Château Neubourg, Gerardus Kloosterbier, Korenwolf en BATU Kombucha krijgt de Enschedese brouwerij een sterkere positie in het speciaalbiersegment en de markt voor alcoholvrije dranken.

Beide brouwers benadrukken dat het eigen karakter van Gulpener behouden blijft. Ook de kwaliteit, de lokale verankering en de productie in Limburg blijven volgens de bedrijven belangrijke uitgangspunten. Op langere termijn willen Grolsch en Gulpener samen verder kijken naar de ontwikkeling van de brouwerij.

Managing Director Emily Pittman noemt de volledige overname een logisch vervolg op de samenwerking tussen beide brouwers. Volgens eigenaar en directeur Jan-Paul Rutten van Gulpener is de stap nodig om in een steeds competitievere biermarkt voldoende commerciële slagkracht te behouden en de toekomst van de brouwerij en haar medewerkers veilig te stellen.

Over de financiële details van de overname doen Grolsch en Gulpener geen mededelingen.

Meer informatie is te vinden op www.grolsch.nl en www.gulpener.nl.

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