WINTERSWIJK — SKB start met vaatbehandelingen in samenwerking met MST

V.l.n.r. Mariet Kersten, Peter Fortuin, Theo Menting, Els van Gaalen en Marjolein de Boer - Foto: PR

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Patiënten uit de kunnen sinds dit voorjaar voor eenvoudige vaatbehandelingen aan de benen terecht in het ( ) in . De behandelingen worden uitgevoerd door vaatchirurgen van Medisch Spectrum Twente (MST). Nu de eerste ingrepen succesvol zijn verlopen, is de samenwerking officieel van start gegaan.

Voorheen vonden deze behandelingen uitsluitend plaats in Enschede. Door de zorg ook in aan te bieden, hoeven patiënten minder ver te reizen en blijft de kwaliteit van de behandeling gelijk. Het gaat om minder complexe ingrepen die zonder narcose worden uitgevoerd. Patiënten kunnen in de meeste gevallen dezelfde dag weer naar huis.

Volgens vaatchirurgen Theo Menting en Robbert Meerwaldt zorgt de samenwerking ervoor dat patiënten sneller en dichter bij huis geholpen kunnen worden. Complexere vaatbehandelingen blijven plaatsvinden in het MST.

Ook binnen het levert de samenwerking voordelen op. De angiokamer wordt intensiever gebruikt, waardoor de beschikbare capaciteit beter wordt benut. Radiodiagnostisch laborant Els van Gaalen noemt het een waardevolle ontwikkeling voor zowel patiënten als medewerkers.

Met de samenwerking willen het SKB en MST de medisch-specialistische zorg in de regio toekomstbestendig houden. Door kennis en capaciteit te bundelen, kunnen beide ziekenhuizen passende zorg dichter bij de patiënt organiseren.

Meer informatie is te vinden op www.skbwinterswijk.nl en www.mst.nl.

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