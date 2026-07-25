GROENLO — Grolse Vesteval Dag met braderie, muziek en activiteiten

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In het centrum van vindt zondag 26 juli de Grolse Vesteval Dag plaats. Bezoekers kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur genieten van een gevarieerd programma met een braderie, livemuziek op de Markt en diverse kinderactiviteiten.

Naast de activiteiten in het centrum opent ook de aan de Notenboomstraat extra haar deuren. Bezoekers krijgen daar een kijkje in het boerenleven aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De historische boerderij uit 1623 is ingericht met authentieke gebruiksvoorwerpen en laat zien hoe er vroeger werd gewoond en gewerkt.

Ook de bijbehorende groente- en kruidentuin is tijdens de Grolse Vesteval Dag te bezichtigen.

Met de combinatie van winkels, muziek, historische bezienswaardigheden en activiteiten voor jong en oud wil de organisatie bezoekers een gezellige middag in de vestingstad bieden.

Meer informatie is te vinden op: https://www.groenlo.nl/

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