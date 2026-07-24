VREDEN(D) — Vreden zet in op woningbouw met nieuwe woonwijken en dorpsuitbreidingen

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De Duitse grensgemeente Vreden werkt de komende jaren aan meerdere woningbouwprojecten. In de stad Vreden en de kerkdorpen Zwillbrock en Ammeloe moeten nieuwe woningen verrijzen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woonruimte. De plannen zijn ook voor inwoners van de interessant, omdat Vreden op korte afstand van de Nederlandse grens ligt.

Het grootste project is de ontwikkeling van Weberhöfe op het voormalige Bierbaum-terrein aan de Ottensteiner Straße. Begin maart werd hiervoor de eerste schop in de grond gezet. Het nieuwe woongebied krijgt drie woonhoven met appartementen en rijwoningen in verschillende prijsklassen. Daarnaast wordt een nieuwe supermarkt gebouwd om de voorzieningen in het gebied te versterken. De aanleg van wegen, riolering en kabels is inmiddels gestart.

Ook in Zwillbrock, vlak over de grens bij , staan veranderingen op stapel. De deelstaat Noordrijn-Westfalen investeert ongeveer 1,6 miljoen euro in de aanpassing van de L608. Tegelijkertijd wordt ruimte gemaakt voor een nieuw bouwgebied met kavels van ongeveer 500 vierkante meter. Daarmee wil de gemeente vooral jonge gezinnen aan het dorp binden.

In Ammeloe werkt Vreden aan een uitbreiding aan de noordoostzijde van het dorp. Daar is ruimte voorzien voor ongeveer dertig bouwkavels. Naast vrijstaande woningen wordt ook rekening gehouden met rijwoningen en kleinere appartementen. Ook de Hamalandschool krijgt uitbreidingsmogelijkheden. Volgens de gemeente moet de uitbreiding ervoor zorgen dat het dorp aantrekkelijk blijft voor zowel jonge gezinnen als ouderen.

Met de verschillende projecten wil Vreden de woningvoorraad uitbreiden en tegelijkertijd de leefbaarheid in de stad en de omliggende dorpen behouden. Vooral de ontwikkelingen in Zwillbrock en Ammeloe zijn ook voor inwoners van de van belang, omdat beide plaatsen direct aan de Nederlandse grens liggen.

Meer informatie: https://www.vreden.de

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