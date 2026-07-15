ACHTERHOEK — Grote prijsverschillen aan de pomp in Gelderland: in Oost Gelre kan een volle tank € 18,50 schelen
Wie deze zomer met de auto op pad gaat, doet er verstandig aan vooraf de brandstofprijzen te vergelijken. Uit onderzoek van Independer, gebaseerd op cijfers van Petrolview, blijkt dat automobilisten in Gelderland bij een volle tank van 50 liter soms tientallen euro’s kunnen besparen. Ook in de gemeente Oost Gelre lopen de prijsverschillen flink op.
Bij de goedkoopste benzinepomp van Gelderland kost een liter Euro 95 momenteel € 2,069, terwijl bij de duurste pomp € 2,519 per liter wordt gevraagd. Dat betekent een verschil van € 22,50 voor een volle tank van 50 liter.
Oost Gelre behoort tot gemeenten met grootste verschillen
Ook binnen gemeenten zijn de prijsverschillen groot. In Oost Gelre kan het verschil tussen het goedkoopste en duurste tankstation oplopen tot € 18,50 voor een volle tank. Daarmee behoort de gemeente tot de gemeenten waar automobilisten het meeste kunnen besparen door vooraf prijzen te vergelijken.
De grootste verschillen in Gelderland zijn volgens Independer:
- Apeldoorn: tot € 21,50 per volle tank
- Zaltbommel en Oost Gelre: tot € 18,50
- West Betuwe: tot € 18,10
- Nijmegen, Zevenaar, Putten en Oldebroek: tot € 18,-
- Voorst: tot € 17,50
“Het loont om vooraf te controleren waar je gaat tanken”, zegt Michel Ypma, auto-expert bij Independer. “Een dagje uit kan onnodig duurder uitvallen als je onderweg bij een relatief duur tankstation stopt.”
Ook voordelig tanken in Groenlo
In de lijst met voordeligste tankstations van Gelderland staat ook De Laarberg in Groenlo. Daar kost een liter benzine momenteel € 2,119. Daarmee behoort het tankstation tot de vijf goedkoopste locaties in de provincie.
De goedkoopste tankstations in Gelderland zijn op dit moment:
- Argos Apeldoorn Noord en Fieten Olie Wehl: € 2,069 per liter
- Shell Kanaal Noord in Apeldoorn: € 2,079 per liter
- Fieten Olie Hattem en Schuiling Tankstation in Driel: € 2,099 per liter
- Fieten Olie ’t Centrum in Eerbeek, Kuster Energy Grutbroek in Doetinchem, Snel Tank Wim Mulder BV in Eerbeek en Tamoil Express Wehl: € 2,109 per liter
- Autobedrijf Roetert in Loenen, De Laarberg in Groenlo, Kuster Energy Ulft, OOC ‘s-Heerenberg en Tamoil Express Doetinchem: € 2,119 per liter
De gemiddelde prijs voor een liter benzine in Gelderland bedraagt momenteel € 2,224.
Wie wil weten waar in de eigen gemeente het voordeligst getankt kan worden, kan de actuele brandstofprijzen bekijken via de website van Independer.